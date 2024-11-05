أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - أعلنت قرية ديكسفيل نوتش الأمريكية، نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عملية التصويت والفرز خلال دقائق.

تعادل هاريس وترامب فى تصويت قرية ديكسفيل نوتش

وأظهرت نتيجة الاقتراع ديكسفيل نوتش تعادل مرشحي الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، ودونالد ترامب، بثلاثة أصوات لكل منهما.

وتقع قرية ديكسفيل نوتش في غابات ولاية نيوهامشير، عند حدود كندا التي صوت فيها ستة أشخاص فقط.

— قناة الحرة (@alhurranews) https://twitter.com/alhurranews/status/1853811387073479149?ref_src=twsrc%5Etfw

ويفتح مركز الاقتراع عادة في هذه القرية منتصف ليلة الانتخابات في تقليد متبع منذ عام 1960مما يجعلها تحمل لقب "الأولى في الأمة".

عدد ناخبو قرية ديكسفيل نوتش يبلغ 6 أفراد

وحسب موقع الحرة، صوت ناخبو ديكسفيل نوتش، البالغ عددهم 6 أفراد بالاقتراع السري في غرفة بفندق محلي تم تجهيزها ليوم الانتخاب، ثم تم فرز الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وهذه القرية لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات الناخبين في ولاية نيوهامشير، ولا في عموم البلاد، ولكن طريقة التصويت وسرعة إعلان النتائج وقلة عدد المصوتين تجذب اهتمام وسائل الإعلام.

منها الانتخابات الأمريكية، عوامل ساهمت في زيادة الطلب على الشحن الجوي الانتخابات الأمريكية، “فوكس نيوز” تتوقع تصويت 150 مليون ناخب

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.