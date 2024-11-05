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أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو) - أخبار كلمتك

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أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو) - أخبار كلمتك

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - أعلنت قرية ديكسفيل نوتش الأمريكية، نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عملية التصويت والفرز خلال دقائق.

 

تعادل هاريس وترامب فى تصويت قرية ديكسفيل نوتش

وأظهرت نتيجة الاقتراع ديكسفيل نوتش تعادل مرشحي الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، ودونالد ترامب، بثلاثة أصوات لكل منهما.

 

وتقع قرية ديكسفيل نوتش في غابات ولاية نيوهامشير، عند حدود كندا التي صوت فيها ستة أشخاص فقط.

— قناة الحرة (@alhurranews) https://twitter.com/alhurranews/status/1853811387073479149?ref_src=twsrc%5Etfw

ويفتح مركز الاقتراع عادة في هذه القرية منتصف ليلة الانتخابات في تقليد متبع منذ عام 1960مما يجعلها تحمل لقب "الأولى في الأمة".

 

عدد ناخبو قرية ديكسفيل نوتش يبلغ 6 أفراد

وحسب موقع الحرة، صوت ناخبو ديكسفيل نوتش، البالغ عددهم 6 أفراد بالاقتراع السري في غرفة بفندق محلي تم تجهيزها ليوم الانتخاب، ثم تم فرز الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وهذه القرية لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات الناخبين في ولاية نيوهامشير، ولا في عموم البلاد، ولكن طريقة التصويت وسرعة إعلان النتائج وقلة عدد المصوتين تجذب اهتمام وسائل الإعلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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