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ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

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ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب: "سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وركز ترامب في خطابه أمام عدد من الناخبين الأمريكيين على توجيه انتقادات حادة لمنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ولزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي.

 

ترامب يصف هاريس: "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"

وجه ترامب انتقادات مباشرة لهاريس في وقت سابق، واصفًا إياها بأنها "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض". كما وصف بيلوسي بأنها "شخصية مجنونة وتغش كثيرًا"، وواصل الهجوم عليها بتعليقات قاسية.

في المقابل، اختتمت كامالا هاريس حملتها الانتخابية بأسلوب مختلف، حيث تجنبت ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابها الأخير الذي ألقته في مدينة فيلادلفيا. وقالت هاريس: "يسرني العودة إلى مدينة الحب الأخوي، حيث وُضع أساس ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الانتخابات الحالية فرصة لطي صفحة "عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام".

وختمت هاريس حديثها بقولها: "هذه الليلة، سننهي كما بدأنا، بالتفاؤل، والطاقة، والفرح".

خطابات نهاية الحملة الانتخابية، ترامب يهاجم وهاريس تدعو للتفاؤل

أستاذة علوم سياسية: فرص ترامب وهاريس فى الرئاسة متساوية

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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