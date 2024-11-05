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فلوريدا تخطف أجواء التصويت من 7 ولايات متأرجحة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:39 مساءً - دخلت ولايات أخرى على الخط، رغم أن الولايات المتأرجحة السبع، ذات مساحة كبيرة في تحديد وجهة الانتخابات الرئاسية بين المرشح الجمهوري والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلا أنه في الساعات الأخيرة ومع انطلاق التصويت العام.

 

الولايات المتأرجحة السبع 

وحملت هذه الولايات تغيرا في التصويت، مصحوبا بنوع من التوتر، بين أنصار الجمهوري والديمقراطي.

ومن أبرز الولايات التي أضافت توترا ومنافسة خلال التصويت، بجانب ما يحدث في الولايات المتأرجحة، ولاية "فلوريدا" التي تضم مقر "ترامب" في "بالم بيتش"، حيث مكان الترقب من جانب المرشح الجمهوري، وشكل التصويت ونتائج الفرز.

و"فلوريدا" الجمهورية التي يعمل الديمقراطيون على تغيير الأمر فيها، باتت خلال التصويت ذات أجواء ملتهبة، نظرا لرغبة أنصار هاريس في أن تكون بمثابة "الطعنة" لـ "ترامب"، لا سيما أنها صاحبة 30 مقعدا بالمجمع الانتخابي.

وهذا ما جعل "الديمقراطيين" يراهنون قبل التصويت وخلاله، عبر عمليات دعاية ومؤتمرات وحفلات مستمرة، بهدف تغيير المعادلة في فلوريدا، على الرغم من أنها ولاية غير متأرجحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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