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روسيا تدعم لبنان بـ 20 طنا من المساعدات الطبية - أخبار كلمتك

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روسيا تدعم لبنان بـ 20 طنا من المساعدات الطبية - أخبار كلمتك

روسيا تدعم لبنان بـ 20 طنا من المساعدات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:04 مساءً -  أرسلت روسيا صباح اليوم الثلاثاء طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز “إيه إل-76” محملة بأكثر من  19 طنا من المساعدات الطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

 

وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان

وأوضحت الوزارة “ الطوارئ الروسية” أنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى لبنان أكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية التي تضمنت أدوية ومستلزمات أساسية.

 

إجلاء مجموعة من الروس

ومن جانبها أوضح رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في بيروت أوليج ديميروف أن الطائرة في طريق عودتها إلى روسيا، أجلت من لبنان مجموعة من المواطنين الروس الذين عانوا من الغارات الإسرائيلية على أراضي البلاد.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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