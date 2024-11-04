استشهاد وإصابة 7 بغارة إسرائيلية في البقاع اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 بغارة إسرائيلية في بلدة تابعة لقضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع، شرق البلاد، وفق وكالة "الأناضول".

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس": إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها أصدر بيانا أعلن فيه أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع صباح الاثنين، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

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ووسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى لبنان بدءًا من 23 سبتمبر، مستهدفة العديد من المناطق بما فيها العاصمة بيروت، في حملة جوية متواصلة، تلاها غزو بري للجنوب اللبناني.

وخلّف التصعيد الإسرائيلي في لبنان 2897 شهيدًا و13 ألفًا و150 جريحًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، مع نزوح نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم منذ بدء العمليات الموسعة، وفق البيانات اللبنانية.

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