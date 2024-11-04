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ترامب يثير الجدل بعد تأييده إطلاق النار على الصحفيين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:26 صباحاً -  أدلى الرئيس السابق دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أمام حشد كبير في تجمع انتخابي ختامي بولاية بنسلفانيا، حيث قال إنه لن يمانع إذا تعرض الصحفيون لإطلاق نار.

 

ترامب لا يعارض إطلاق النار على الصحفيين

 جاء ذلك خلال حدث انتخابي في مطار مقاطعة لانكستر، حيث تطرق ترامب إلى مواضيع شملت شكاويه الشخصية وتأكيداته بأن الانتخابات قد تتعرض للتزوير، مما أدى إلى انحراف رسالته الانتخابية عن القضايا التقليدية كالهجرة والاقتصاد.

وأثار ترامب الجدل بتصريحاته حول الإعلام، حيث أشار إلى الزجاج المضاد للرصاص المحيط به على المسرح، وقال إنه  لا يمانع  إذا أطلق أحدهم النار على الإعلاميين، مما دفع الجمهور للضحك.

 

 انتقادات يواجهها ترامب بسبب تبنيه للعنف ضد معارضيه

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من انتقاده للجمهورية السابقة ليز تشيني بطريقة مشابهة، مما أثار انتقادات واسعة حول تبني ترامب للغة عنف تجاه معارضيه السياسيين.

ورد المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، في بيان أصدره لاحقًا، حيث أكد أن تصريحات ترامب “لا تتعلق بتعرض الإعلام للأذى” وأنه كان يشير إلى أن الإعلاميين كانوا في موقع قريب لحمايته.

غير أن تصريحات ترامب أضافت المزيد من الجدل حول تصاعد خطابه العنيف في المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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