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البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني حسين عوض من منصبه - أخبار كلمتك

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البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني حسين عوض من منصبه - أخبار كلمتك

البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني حسين عوض من منصبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإقالة وزير الخارجية السوداني حسين عوض من منصبه.

وفي وقت سابق من منتصف أبريل الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بإقالة وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق.

وكلّف عبد الفتاح البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين عوض بمهام الوزير.

كما أقال البرهان أيضا وقتها كل من ولاة كسلا والقضارف، الواقعتين شرق البلاد، واللتين تبعدان عن العاصمة الخرطوم حوالي 410 كيلومتر.

تأتي هذه الإقالات في وقت تشتد فيه الاشتباكات المسلّحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي لجأ إليها الكثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.

ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزًا رئيسيًا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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