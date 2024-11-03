الانتخابات الأمريكية، ترامب: سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:06 مساءً - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب: "سأنهي الفوضى في الشرق الأوسط خلال 4 سنوات من حكمي ولن يكون هناك إرهاب ولن أدخل في أي حروب".

وأمس، أفادت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

الانتخابات الرئاسية الامريكية

وسبق أن قال المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، اليوم السبت: إن الولايات المتحدة دولة محتلة، لكننا سنحررها قريبًا، بحسب وصفه.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية كارولينا الشمالية، أنه عندما يتسلم السلطة "سينتهي غزو المهاجرين لبلاده".

وأكد أن مصير الولايات المتحدة في أيدي الناخبين، مبينًا أن منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتحدث عنه فقط وليس عما ستفعله.

يأتي ذلك في ظل ترقب عالمي وغموض يحيط بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، يواصل المرشحان ترامب وهاريس حملاتهما الانتخابية المكثفة قبل يوم الاقتراع الحاسم يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أشد المنافسات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.

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