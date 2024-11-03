مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رسالة مؤثرة من والد القبطان اللبناني المختطف عماد أمهز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسالة مؤثرة من والد القبطان اللبناني المختطف عماد أمهز - أخبار كلمتك

رسالة مؤثرة من والد القبطان اللبناني المختطف عماد أمهز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قيل إنها موجهة من والد القبطان المخطوف عماد أمهز الذي تم اختطافه من منطقة البترون في لبنان.

رسالة والد القبطان المخطوف عماد أمهز 

وقال فاضل أمهز عبر حسابه على "فيسبوك" إن ابنه عماد أمهز قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة في البترون في معهد مرساتي للعلوم البحرية، مشيرًا إلى أن ابنه خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ عام 2013 ويعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات.

وأضاف أن ابنه يمضي أكثر أوقاته في البحر وليس له أي علاقة بالأحزاب ولا يتدخل بالسياسة.

 تفاصيل عن الحياة العملية للقبطان المختطف 

ولفت إلى أن كل ما تتناقله وسائل الإعلام عن جوازات السفر وخطوط الهواتف التي عثر عليها في منزل القبطان غير صحيحة، موضحا أن ابنه كان يشتري شريحة اتصال من كل بلد يصل إليها حتى يتمكن من التواصل مع عائلته.

وأضاف: "للتوضيح جواز السفر البحري يستعمله لدخول البلدان من جهة البحر وعندما ينتهي عقد عمله على أي باخرة يسلمها ويعود إلى لبنان بالطائرة على جواز السفر العادي، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد ويعيل والديه ويجب أن تتحمل الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية المسؤولة عن مراقبة البحر وتسهيل عملية الاختطاف وكذلك أين البحرية اللبنانية التي تحمي الشعب اللبناني".

وقال: "نطالب الصليب الأحمر الدولي وقوات اليونيفل بالتواصل مع الخاطفين لعودة عماد فاضل أمهز إلى أهله وذويه سالمًا والشكر الجزيل لكل من يتجاوب مع ما نطالب به من أبناء العائلة الكرام لما يملكون من التواصل مع السياسيين والضغط عليهم للمطالبة بعودة فرد من أفراد العائلة إلى محبيه وأكرر الشكر لكم جميعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق