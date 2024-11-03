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قوات الاحتلال تشن غارات جوية على البقاع وعكار والجنوب اللبناني - أخبار كلمتك

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قوات الاحتلال تشن غارات جوية على البقاع وعكار والجنوب اللبناني - أخبار كلمتك

قوات الاحتلال تشن غارات جوية على البقاع وعكار والجنوب اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددًا من الغارات الجوية على عشرات البلدات اللبنانية وعلى مناطق واسعة في الجنوب والبقاع وعكار.

وتعرضت بلدة الخيام لغارات إسرائيلية مكثفة، وقصف مدفعي مصحوب بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وسجلت غارات على بلدات حومين وكفرفيلا وشقرا وعدلون وأنصارية.

وتعرضت عدة بلدات في قضاء صور وبنت جبيل والنبطية لغارات إسرائيلية.

ورصدت حدة في العمليات في محيط بلدة مارون الراس وعلى أطرافها.

للمرة الأولى، نفذت غارة إسرائيلية على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار أقصى شمال لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على معبري قلد السبع وجرماش في أقصى شمال شرقي البلاد.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من قصف  معبر جوسيه شمال بلدة القاع الحدودية في البقاع للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

هذا وارتفعت أعداد النازحين من مناطق البقاع اللبناني، وتقدر الأرقام غير الرسمية بنزوح أكثر من 200 ألف لبناني من البقاع إلى مناطق أخرى بسبب تكثيف العمليات الإسرائيلية على شرقي لبنان.

ويتوقع أن تزداد معاناة النازحين مع تبدل أحوال الطقس وهطل الأمطار في ظل امتلاء مراكز الإيواء.

ونفذ حزب الله، السبت، 26 عملية استهدف فيها عدة قواعد عسكرية إسرائيلية وبلدات في الشمال الإسرائيلي.

وتشير أرقام رسمية إلى تنفيذ إسرائيل نحو 109 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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