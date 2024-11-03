وصلت متأخرة، رسالة من السنوار لعائلته تكشف من رافقه كظله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - كشفت مصادر متعددة من داخل حركة حماس ومقربة منها، أن يحيي السنوار زعيم الحركة الذي استشهد الشهر الماضي في عملية عسكرية إسرائيلية بحي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، أرسل إلى عائلته رسالة عن تفاصيل استشهاد ابن شقيقه، إبراهيم محمد السنوار، الذي كان يرافقه طوال الفترة الماضية، وموقع دفنه. لكن الرسالة وصلت بعد يومين من استشهاد السنوار نفسه، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكدت تلك المصادر أن الشخص الذي لم يفارق زعيم حماس طوال فترة الحرب، كان إبراهيم محمد السنوار، أي نجل شقيقه محمد القيادي البارز في كتائب القسام.

وأشارت إلى أن إبراهيم استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته عندما خرج من فتحة نفق لكشف تحركات القوات الإسرائيلية، حين كان برفقة عمه، وذلك في أغسطس بمدينة رفح.

مكان دفنه

إلى ذلك، أكدت أن السنوار أرسل إلى عائلة شقيقه رسالة توضح ظروف استشهاد إبراهيم، وتكشف مكان دفنه في نفق تحت الأرض، مؤكدًا لهم أنه صلى على جثمانه.

لكن العائلة لم تستلم الرسالة إلا بعد استشهاد السنوار بيومين، ما يعني أن إيصالها استغرق أكثر من شهرين، لصعوبة وتعقيد الظروف الأمنية التي كان يعيشها السنوار في ظل الملاحقة الإسرائيلية له.

كذلك كشفت المصادر أن يحيى السنوار بقي في رفح أشهرًا عدة، وكان يتنقل في مناطق عدة منها، وبقي في مناطقها الغربية منذ نهاية مايو الماضي، وكان يتموضع في مناطق تحت الأرض وفوقها.

وكان الجيش الإسرائيلي بث في 17 أكتوبر الماضي، فيديو أظهر لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار على المبنى الذي كان يتواجد فيه السنوار، الذي استشهد لاحقًا إثر اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين اقتحموا المكان الذي كان يختبئ فيه بحي تل السلطان.

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