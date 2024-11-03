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زيارة مفاجئة لهاريس إلى نيويورك للظهور في برنامج كوميدي شهير - أخبار كلمتك

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زيارة مفاجئة لهاريس إلى نيويورك للظهور في برنامج كوميدي شهير - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة لهاريس إلى نيويورك للظهور في برنامج كوميدي شهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:37 صباحاً - توجهت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إلى مدينة نيويورك في زيارة لم يعلن عنها من قبل للظهور في برنامج تلفزيوني كوميدي شهير.

وكان من المقرر أن تتجه هاريس إلى ديترويت بعد توقف في شارلوت بولاية نورث كارولينا في إطار حملتها الانتخابية لكنها قررت فجأة وهي على متن طائرة "إير فورس تو" التوجه إلى نيويورك.

ورفضت حملة هاريس التعليق، لكن مصدرين قالا إنها ستظهر في البرنامج الكوميدي الشهير "ساترداي نايت لايف" الذي يذاع الساعة 11:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:30 بتوقيت غرينتش)، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وسبق أن استضاف البرنامج الذي يعرض منذ وقت طويل كلا من المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الجمهوري جون مكين في عام 2008، كما استضاف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في عام 2004 قبل وقت طويل من دخوله المعترك السياسي.

وكانت هاريس وصلت قد وصلت السبت إلى تجمع جماهيري في ولاية نورث كارولينا ولدى هبوطها من الطائرة كانت طائرة ترامب الخاصة متوقفة على المدرج في مكان قريب.

وكان اللقاء القريب مثالا واضحا على كيفية تركيز المرشحين على الولايات التي ستحسم هوية الفائز في انتخابات الرئاسة في نهاية المطاف.

جدير بالذكر أن السبت كان اليوم الرابع على التوالي الذي يخوض فيه المرشحان حملتهما في نفس الولاية.

وتعد سبع ولايات فقط منها ولاية نورث كارولينا حاسمة في الانتخابات حيث ستحدد هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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