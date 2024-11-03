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احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور) - أخبار كلمتك

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احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور) - أخبار كلمتك

احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، باشتعال النيران في قطار إقليمي في محطة أرينسفيلده للسكك الحديدية في  برلين، دون وقوع إصابات.

وكتبت الصحيفة نقلا عن ممثل شركة السكك الحديدية الألمانية "Deutsche Bahn": "في محطة آرنسفيلده في برلين مارزان، اشتعلت النيران في قطار إقليمي بأكمله.. المحطة مغلقة حاليا.. ولم تقع إصابات".

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وذكرت أن القطار مملوك لشركة Niederbarnimer Eisenbahn الخاصة.

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وأشارت إلى أن رجال الإطفاء والطوارئ هرعوا إلى مكان الحادث، كما تتواجد الشرطة أيضا في المحطة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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