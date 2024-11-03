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ترامب يهاجم هاريس ويسخر من تعاملها مع ملفي الاقتصاد والهجرة - أخبار كلمتك

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ترامب يهاجم هاريس ويسخر من تعاملها مع ملفي الاقتصاد والهجرة - أخبار كلمتك

ترامب يهاجم هاريس ويسخر من تعاملها مع ملفي الاقتصاد والهجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية، التقى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بمؤيديه في ولاية فيرجينيا، بتجمع هاجم فيه منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأبدى ترامب ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه موجود في فيرجينيا لاعتقاده بأنه قادر على الفوز بأصوات الولاية.


وتعهد الرئيس السابق بالعمل على إنهاء التضخم في الولايات المتحدة بعد انتخابه رئيسا.

وانتقد ترامب هاريس لطريقة تعاملها في ظل إدارة جو بايدن مع الملف الاقتصادي، وقال: "اقتصاد كامالا يدل ليس على علامات ركود وإنما كساد".

وأضاف ترامب أن المواطنين السود في أمريكا يتأثرون بشدة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستولون على الوظائف والموارد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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