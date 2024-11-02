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إزالة تمثال وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في بريطانيا - أخبار كلمتك

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إزالة تمثال وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في بريطانيا - أخبار كلمتك

إزالة تمثال وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في بريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أعلنت مجموعة العمل الفلسطيني المعروفة بأعمالها ضد الكيانات الاقتصادية والتعليمية المرتبطة بإسرائيل في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أنها نجحت في إزالة تمثال أول رئيس إسرائيلي (حاييم وايزمان) من جامعة مانشستر.

إزالة تمثال وايزمان أول رئيس لإسرائيل في بريطانيا 

وقالت المنظمة في بيانها:"إن هذا الإجراء يأتي بمناسبة الذكرى رقم 107 لوعد بلفور، الذي أدى إلى بداية تطهير فلسطين من خلال نقل الأرض إلى أيد أجنبية".

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في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف)

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107 أعوام على الوعد المشئوم، من بلفور إلى حرب الإبادة الجماعية، تاريخ من المذابح

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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