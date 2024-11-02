إزالة تمثال وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في بريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أعلنت مجموعة العمل الفلسطيني المعروفة بأعمالها ضد الكيانات الاقتصادية والتعليمية المرتبطة بإسرائيل في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أنها نجحت في إزالة تمثال أول رئيس إسرائيلي (حاييم وايزمان) من جامعة مانشستر.

إزالة تمثال وايزمان أول رئيس لإسرائيل في بريطانيا

وقالت المنظمة في بيانها:"إن هذا الإجراء يأتي بمناسبة الذكرى رقم 107 لوعد بلفور، الذي أدى إلى بداية تطهير فلسطين من خلال نقل الأرض إلى أيد أجنبية".

في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف) 107 أعوام على الوعد المشئوم، من بلفور إلى حرب الإبادة الجماعية، تاريخ من المذابح

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