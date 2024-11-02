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إعلام إسرائيلي يزعم: هناك مجموعة تعمل بالظلام وتزور وثائق لإحباط صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي يزعم: هناك مجموعة تعمل بالظلام وتزور وثائق لإحباط صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي يزعم: هناك مجموعة تعمل بالظلام وتزور وثائق لإحباط صفقة التبادل مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الاتهامات التي يحقق فيها الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو تصل عقوبة بعضها إلى السجن 15 عاما.

 

تفاصيل عملية اصطياد عملاء مكتب نتنياهو 

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، ان هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل مع حماس.

وبالأمس الجمعة،  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، عن هوية المشتبه به الرئيسي بقضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يعمل متحدثا بديوان نتنياهو 

وأكدت الصحيفة العبرية أن الشخص المتهم بتسريب معلومات حساسة يعمل في ديوان نتنياهو كمتحدث.

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متحدث بديوان نتنياهو، صحيفة إسرائيلية تكشف المشتبه به الرئيسي بقضية التسريبات

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شرطة الاحتلال تعتقل مسئولين بمكتب نتنياهو، ما السبب؟

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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