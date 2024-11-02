الاحتلال يزعم: استهدفنا قيادي بحزب الله في عملية إنزال "البترون" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:50 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول تعليق على خطف شخص لبناني يدعي عماد أمهز، في عملية إنزال البترون بأنه قيادي في حزب الله.

نفذت قوات كوماندوز البحرية الإسرائيلية عملية إنزال على شاطئ البترون شمالي لبنان، الأمر الذي تسبب في حادثة مثيرة للجدل وغير مسبوقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان حيث تم اختطاف شخص لبناني يُدعى عماد فاضل أمهز.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اللبناني المختطف عماد أمهز:

أمهز قبطان بحري يعمل في مجال النقل البحري، ولديه صلة وثيقة بحزب الله.

عماد الذي ولد عام 1986، يدرس العلوم البحرية، ولديه سجل أكاديمي ممتاز، لكن تلك الدراسة لم تكن هي النشاط الوحيد في حياته، إذ إنه ناشط بارز ضمن عمليات حزب الله البحرية.

ويُعتبر عين الحزب في السفن التجارية التي تحمل بضائع مشبوهة، ما يجعله هدفًا محتملا للقوات الاسرائيلية.

عملية الاختطاف تمت عن طريق مجموعة مكونة من 25 جنديًا نفذت الإنزال مستهدفة أمهز، إذ اقتحمت "الشاليه" الذي كان يتواجد فيه قبل أن تنسحب بهدوء إلى عرض البحر وقد انتشرت شائعات حول أمهز، منها أنه كان عميلًا للاستخبارات الإسرائيلية، لكن تلك المعلومات تم دحضها سريعًا.

عملية الاختطاف الأولى من نوعها

في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل تم توثيق لحظة الإنزال، حيث ظهر الجنود وهم يقتادون أمهز إلى قوارب سريعة.

وفي الوقت الذي تعد فيه عملية الاختطاف هذه الأولى من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

تفاصيل عملية الاختطاف

من جانبه، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني وما ورد في الفيديو صحيح".

وقال حمية لوسائل إعلام لبنانية إن "البحر مراقب ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات وبالطبع وزارة الخارجية وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية سيقومون بالتواصل مع اليونيفيل ومعرفة ما إذا تمت العملية بالتنسيق معهم".

هذا ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الجمعة عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله، يدعى عماد أمهز، في عملية بشمال لبنان.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن أهالي المنطقة في البترون قولهم إن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجودًا هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

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