استشهاد وإصابة 16 شخصا إثر غارة إسرائيلية علي ضاحية بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - استشهد شخص بينما أصيب 15 آخرون في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية علي جاليري سمعان بضاحية بيروت.

وجاء ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مقر شركة ألتا للصناعات العسكرية بشمال شرقي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب وأصاب الأهداف بدقة.

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات

وفي السياق ذاته قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها.

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