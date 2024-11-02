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لمدة يومين، تحديد موعد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي - أخبار كلمتك

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لمدة يومين، تحديد موعد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي - أخبار كلمتك

لمدة يومين، تحديد موعد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - أكدت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت،  أن ممثلي الوزارات والمؤسسات الروسية والإفريقية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والدوائر العامة والعلمية يشاركون في برنامج أعمال منتدى الشراكة الروسي الإفريقي،  ومن المقرر عقد 19 جلسة ومناقشة التنسيق في مجالات مختلفة.

 

وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتفاعل بين القارة الإفريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي

وأوضحت السفارة الروسية بالقاهرة بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه،  ومن المقرر خلالها مناقشة  القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.


وقالت سفارة روسيا بالقاهرة، نتوقع تحقيق النتائج المهمة والملموسة التي تساهم مساهمة كبيرة في بناء التعاون الروسي الأفريقي وتعزيز مكانة الدول الأفريقية على الساحة الدولية. ونأمل في دعم شركائنا المصريين.

موعد عقد المؤتمر الوزاري الأول

ومن المقرر أن ​​يُعقد منتدى الشراكة الروسي الأفريقي في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2024 المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في سوتشي.

ويطلق هذا الحدث صيغة جديدة للتعاون بين روسيا والدول الأفريقية، بناءً على نتائج القمتين المنعقدتين في عامي 2019 و2023 بمشاركة نفس الدول.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  سبق وترأس المشاورات الأولى رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

 وقالت السفارة الروسية بالقاهرة بأنها تأمل في التفاعل النشط مع الأصدقاء المصريين على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة آفاق استخدام فرص التعاون الحالية بين روسيا والدول الأفريقية خلال عدة جلسات عامة.

ونتيجة لذلك، سيتم اعتماد إعلان عام وثلاثة إعلانات قطاعية بشأن موضوعات أمن المعلومات الدولي ومكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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