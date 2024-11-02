مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف سياسة هاريس حال فوزها في السباق الرئاسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، أنه أفضل ما يمكن فعله هو محاولة التكهن في حال انتخاب كامالا هاريس ووصولها إلى البيت الأبيض، بأنها ستكون مشابهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منوهًا بأن هذا التشابه في سياسة بايدن وهاريس سيكون على الأقل في السنة الأولى.

خبرة هاريس قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية

وأضاف «بولتون»، خلال لقاء خاص بالانتخابات الأمريكية 2024، مع الإعلامية جيهان منصور، المُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأن هاريس لم يكن لديها خبره في الأمن القومي قبل أن تصبح نائبه للرئيس، لكنها الآن تحضر على مدار 3 أعوام اجتماع مجلس الأمن القومي وأصبحت تعي الأمور بشكل كامل.

وشدد على أن هاريس أصبح لديها خبرة في هذا الإطار، وتتلقى إحاطات استخباراتية، وتلتقي زعماء أجانب، موضحًا أنه ولذلك سياستها لفترة تصل لعام ستكون مشابهة جدًا لسياسة بايدن وبشكل خاص في الشرق الأوسط.

استطلاعات الرأي بشأن ترامب وهاريس

ولفت إلي أن هناك استطلاعات رأي متقاربة بشأن المرشحين في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2024، موضحًا أنه من المستحيل التنبؤ بنتيجة الانتخابات.

السياسة الخارجية الأمريكية

وتابع:«السياسة الخارجية لم تكن من القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات أو ضمن القضايا وبنود الحملات الانتخابية للمرشحين، وما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله مختلف تمامًا عندما تفعله الآن».

وأوضح أن العالم الآن أصبح مكانًا خطرًا للغاية وخاصة في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه من الواضح أن هناك صراعًا هائلًا مستمرًا على الجميع بمنطقة الشرق الأوسط.

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