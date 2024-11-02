مصدر مطلع: مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مطلع قوله: إن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

مصر تبذل جهودا مكثفة للتهدئة في غزة

وأضاف المصدر المطلع: أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسؤول قوله: إن حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات

وأضاف المصدر الأمني:" انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحــماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي".

وتابع:" الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

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