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مصدر مطلع: مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين - أخبار كلمتك

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مصدر مطلع: مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين - أخبار كلمتك

مصدر مطلع: مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مطلع قوله: إن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

مصر تبذل جهودا مكثفة للتهدئة في غزة 

وأضاف المصدر المطلع: أن  مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسؤول قوله: إن حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات

وأضاف المصدر الأمني:" انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحــماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي".

 

وتابع:" الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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