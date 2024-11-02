مصدر أمني مسئول: حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من عودة إسرائيل لإطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسئول قوله: إن حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات

وأضاف المصدر الأمني:" انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحــماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي".

وتابع:" الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

حماس: نتعامل بإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار حماس تعلن استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية بخان يونس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.