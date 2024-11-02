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ناشيونال إنترست: الولايات المتحدة أنفقت 22.76 مليار دولار على العمليات العسكرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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ناشيونال إنترست: الولايات المتحدة أنفقت 22.76 مليار دولار على العمليات العسكرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

ناشيونال إنترست: الولايات المتحدة أنفقت 22.76 مليار دولار على العمليات العسكرية الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - قالت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون إن تكلفة الأسلحة الأمريكية والعمليات بلغت 22.76 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر 2023.

عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية

وأكدت مجلة ناشيونال إنترست عن تقرير لجامعة براون أن حرب غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية.

وأمس، قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضاف أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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