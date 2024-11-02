استشهاد 70 وإصابة 126 آخرين في القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، استشهاد 70 شخصًا وإصابة 126 آخرين بالقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، لا سيما جنوب وشرق البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2897 شهيدًا و13 ألفا و150 مصابًا.

الغارات الإسرائيلية على البقاع في لبنان

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، أمس الجمعة، 43 شهيدًا و32 مصابًا.

ومنذ صباح اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصًا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.

غارات إسرائيلية على عشرات البلدات في جنوب لبنان انفجارات في محيط قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان

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