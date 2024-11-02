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استشهاد 70 وإصابة 126 آخرين في القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

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استشهاد 70 وإصابة 126 آخرين في القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

استشهاد 70 وإصابة 126 آخرين في القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، استشهاد 70 شخصًا وإصابة 126 آخرين بالقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، لا سيما جنوب وشرق البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس الجمعة، عن ارتفاع  حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2897 شهيدًا و13 ألفا و150 مصابًا.

 

الغارات الإسرائيلية على البقاع في لبنان 

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، أمس الجمعة، 43 شهيدًا و32 مصابًا.

ومنذ صباح اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصًا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.

غارات إسرائيلية على عشرات البلدات في جنوب لبنان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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