مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

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الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

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وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم إيلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ4 عمليات منفصلة.

المرشد الإيراني: لن نتراجع عن مواجهة العدو الإسرائيلي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران لن تتراجع عن مواجهة "الاستكبار العالمي"، مشيرًا إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستويين العسكري والسياسي لمواجهة خصومها. 

وأوضح خامنئي أن إيران لن تترك أي تحرك عدائي دون رد، مضيفًا أن "الأعداء، بما فيهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سيتلقون ردًا حازمًا على أفعالهم ضد إيران والمقاومة."

ودوت صافرات الإنذار في هرتسليا ووسط إسرائيل وفي مدن شمال وشرق تل أبيب، بعد رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام أنه سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في مدينة الطيرة، التي تقع في المثلث الجنوبي شمال شرق تل أبيب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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