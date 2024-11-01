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تأثير ولاية ترامب الأولى على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

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تأثير ولاية ترامب الأولى على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

تأثير ولاية ترامب الأولى على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:02 مساءً -  سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية.

 

تداعيات فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية لولاية ثانية 

 

يناهز احتمال فوز ترامب 60%، مقارنة بانتخابات عام 2016 حين كانت فرصة فوزه قرابة 30% فقط، لذا كان وصول مرشح الحزب الجمهوري لكرسي الرئاسة مفاجأة مدوية خاصة بالنسبة للأسواق.

تأثير ولاية ترامب الأولى على نجاحه لولاية ثانية

كانت حالة الدهشة من فوز "ترامب" في 2016 نابعة من الشعور بحالة من انعدام اليقين تجاه السياسات المحتملة لإدارته، لكن تجربة ولايته الأولى تُقلص مستويات انعدام اليقين في هذه الانتخابات، إذ تظل الخطوط العريضة لمخططاته كما هي دون تغيير.

 وعود ترامب الانتخابية 

إذ اعتمد "ترامب" في حملته الانتخابية الراهنة على وعود سابقة مثل خفض الضرائب، وتذليل القيود التنظيمية، وفرض مزيد من التعريفات الجمركية، وتشديد قيود الهجرة.

 

يكمن الاختلاف في كيفية تعامل أسواق المال في أمريكا مع احتمالات فوز "ترامب" هذه المرة في تغير الظروف الاقتصادية، إذ كان التضخم لا يزال تحت السيطرة عام 2016 حين تولى الرئاسة، وكانت سوق السندات السيادية لا تتوقع وصوله إلى البيت الأبيض.

وأدى فوز ترامب بالولاية الأولى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات العشرية، وسرعان ما وصل هذا الارتفاع إلى ذروته لتهدأ الأمور بعدها.

أما في الوقت الراهن، تعد مستويات عوائد السندات أعلى بكثير مما كان عليه الحال في 2016، لذا من غير المرجح تكرار صعودها هذه المرة.

 وكان قد أدى فوز "ترامب" في 2016 إلى ارتفاع مطول للأسهم الأمريكية استمر لمدة 15 شهرًا، وكانت أسعار الأسهم آنذاك أقل مما هي عليه في الوقت الراهن.

ومن غير المرجح أن يتكرر الأمر ثانية في هذه الانتخابات نظرًا لارتفاع تقييمات الأسهم، هذا لا يعني إلى أن السوق ليس باستطاعتها تحقيق أداء إيجابي في الفترة الراهنة، لكن زيادة تكلفة الأسهم تضع حدًا لأي صعود مستقبلي.

 

كان لانخفاض تكاليف الاقتراض عام 2016 أثر كبير على أسهم الشركات الصغيرة، حيث تفوق أدائها خلال معظم السنة السابقة على الانتخابات، ثم شهدت قفزة كبيرة بعد وصول "ترامب" لكرسي الرئاسة.

 

بينما تخلف أداء أسهم هذه الشركات على مدار السنوات الماضية، ولم يتحسن في الآونة الأخيرة على خلفية تصاعد احتمالات فوز ترامب بولاية ثانية رغم أنها تبدو أكثر جاذبية، وأقل ثمنًا في الوقت الراهن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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