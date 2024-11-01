استشهاد 14 شخصا جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:06 مساءً - ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا.

غارات إسرائيلية على لبنان

وكشفت المعلومات الأولية أن 14 شخصا استشهدوا وأصيب آخران جراء الغارات الإسرائيلية على بلدتي أمهز وحربتا شرق لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف مدينة بعلبك لجهة الغرب، بالقرب من محطة الكهرباء، عند مفرق بلدة إيعات.

كما شن الطيران غارة على بلدة البزالية، بينما كانت أعمال رفع الأنقاض جارية جراء الغارة التي استهدفت منزلا بين بلدتي البزالية وأمهز.

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