حزب الله يعلن قصف كريات شمونة برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

إصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة

وأفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.

من جانبه، كشف حزب الله في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وقال حزب الله في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" دمروا 42 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية، وآليّتي "هامر" و"مدرعة" وناقلة جند.

وأفاد بأنه أسقط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيّرتين من طراز "هرمز 900".

وذكر أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر إسرائيل في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف) أرقام مفجعة لتل أبيب، حزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية المناورة البرية في جنوب لبنان

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