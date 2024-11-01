مسؤولون إسرائيليون: إيران تفكر بجدية في الرد من الأراضي العراقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إيران تفكر بجدية في الرد ونحن على استعداد لشن هجوم أكثر عدوانية.

ويوم أمس نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة.

وأضاف المصدران -اللذان لم يكشف الموقع عن هويتيهما- أن معلومات استخبارية إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

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