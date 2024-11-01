قيادي في حماس يكشف تفاصيل مقترحات الهدنة القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:44 مساءً - أعلن قيادي في حركة حماس، خلال تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة، أن الحركة تلقت أفكارًا تتعلق بهدنة لمدة أيام محددة، تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية وتبادل جزئي للأسرى.

وأوضح القيادي أن المقترحات الحالية لا تشمل وقفًا دائمًا للعدوان الإسرائيلي ولا انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، كما أنها لا تعالج الاحتياجات الملحة لشعبنا في الأمن والإغاثة والإعمار، ولا تفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح.

وأكد القيادي أهمية مطلب الشعب الفلسطيني بوقف دائم لإطلاق النار، وضرورة انسحاب القوات المحتلة من القطاع، بالإضافة إلى عودة النازحين ورفع الحصار المفروض على غزة.

كما شدد على ضرورة توفير مقومات الحياة الأساسية وإعادة الإعمار، وتحقيق تبادل للأسرى يخفف المعاناة عن أسرانا. وعبّر عن استعداد حماس للانفتاح على أي أفكار أو مفاوضات تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2735.

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