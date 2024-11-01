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إصابة 5 أشخاص في تبادل لإطلاق النار وسط فرنسا - أخبار كلمتك

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إصابة 5 أشخاص في تبادل لإطلاق النار وسط فرنسا - أخبار كلمتك

إصابة 5 أشخاص في تبادل لإطلاق النار وسط فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:12 مساءً -  أُصيب 5 أشخاص بجروح خطرة في تبادل كثيف لإطلاق النار وقع أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار بالمخدرات.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن "مئات الأشخاص" شهدوا الحادث أو شاركوا فيه.

وأفاد مصدر في الشرطة بأن حياة أحد الجرحى، وهو قاصر يبلغ الخامسة عشرة، في خطر بعدما أصيب برصاصة في الرأس.

 

إصابة 5 أشخاص بجروح في غرب فرنسا

وقال الوزير: "بدأ الحادث بإطلاق نار على مطعم وتطور إلى اشتباك بين عصابات متنافسة بمشاركة مئات الأشخاص راوح عددهم بين 400 و600 شخص، وفق تقرير مدير الشرطة" الذي أعلن في رسالة عبر منصة إكس "نشر تعزيزات" الجمعة.

 

وأكد الوزير أن البلاد "عند نقطة تحوّل" في ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات.

ويزور الوزير الجمعة مدينة رين في شمال غرب فرنسا، حيث أُصيب السبت الماضي طفل يبلغ الخامسة برصاصة بالرأس وهو بين الحياة والموت، في تبادل لإطلاق النار مرتبط بالاتجار بالمخدرات أيضًا.

 

ضبط أكثر من طنين من لقاح القنب

 وفي يونيو الماضي، أعلنت السلطات البحرية الفرنسية أن أكثر من طنين من لقاح القنب ضُبطت في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل إقليم كاتالونيا الإسباني، خلال عملية فرنسية إسبانية مشتركة.

وقالت السلطات الفرنسية في منطقة البحر المتوسط لوكالة فرانس برس حينها: إن "هذه واحدة من أكبر عمليات الضبط التي قامت بها السلطات الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة".

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 4,2 أطنان من صمغ القنب، ولكن في منطقة أبعد بكثير في جنوب هذا البحر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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