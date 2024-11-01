القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات جديدة في دونيتسك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - تواصل القوات الروسية تقدمها في إقليم دونباس، وتسيطر بشكل شبه يومي، على قرى وبلدات جديدة، خصوصا في مقاطعة دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدات "نوفوكرينكا" و"شاختيرسكوي" و"ليونيدوفكا" في دونيتسك بإقليم دونباس، الواقع شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر من هذا العام، نفذت القوات الروسية 44 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية للمجمع الصناعي الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وخطوط السكك الحديدية التي تستخدمها القوات الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات الغربية".

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة أن "القوات الروسية استهدف مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق التخزين للمركبات الجوية بدون طيار الهجومية ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى نقاط النشر المؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب"، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع فإن قوات "الشمال" واصلت استهداف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وعلى محور خاركيف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2810 عسكريين خلال أسبوع، و3 دبابات و8 مركبات مشاة قتالية، وعددا من المدافع الميدانية.

وكانت الوزارة قالت أمس الخميس "بفضل عمليات نشطة وحاسمة، حرّر قرية ياسنايا بوليانا" مستخدمة الاسم الروسي لبلدة يانسنا بوبيسانا الصغيرة الواقعة شمال غرب بلدة أوغلدار التي استولت عليها موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما نشرت أمس مقاطع تظهر العلم الروسي يرفرف على برج التلفزيون في بلدة كروغلياكوفكا، التي تقع في مقاطعة خاركيف، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب مدينة كوبيانسك.

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