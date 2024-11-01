أكسيوس: واشنطن قد تعلق المساعدات العسكرية لتل أبيب في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:21 مساءً - قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 43.259 ألف شخص وإصابة 101.827 آخرين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

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