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الخبير الهولندي الشهير يعود من جديد ويزعم حدوث زلزال قوي في هذا التوقيت (فيديو) - أخبار كلمتك

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الخبير الهولندي الشهير يعود من جديد ويزعم حدوث زلزال قوي في هذا التوقيت (فيديو) - أخبار كلمتك

الخبير الهولندي الشهير يعود من جديد ويزعم حدوث زلزال قوي في هذا التوقيت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:44 صباحاً -  حذر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من احتمال حدوث زلزال قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام القليلة القادمة. وذلك على حد زعمه.

ومن خلال مقطع مصور نشر على حساب مركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS"، تحدث خبير الزلازل عن الاقترانات بين الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية، ما قد يتسبب بتلك الزلازل وزعم: "سيكون ذلك الزلزال في الثالث أو الرابع من نوفمبر تقريبا".

وبالنسبة للإطار الزمني من بداية هذا الشهر وحتى 8 نوفمبر، قال في نشرته الدورية: "ستكون لدينا اقترانات كوكبية، هندسة حرجة، لأن الأرض ستكون بين الزهرة والمشتري كما سيكون لدينا أيضا هندسة قمرية مهمة".

 

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال قوي

 وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تحدث عن الهندسة الكوكبية بين عطارد والأرض وأورانوس بالتزامن وقال "وسيتبع ذلك هندسة الزاوية القائمة مع كوكب الزهرة وعطارد والمشتري، سيكون لدينا بعض الأشكال الهندسية ذات الزاوية القائمة التي تتضمن كوكب الزهرة، وهو أمر نادر جدا في الأيام المقبلة".

وأردف: "ثم لدينا عطارد والزهرة وزحل أيضا في اقتران، كل هذا يحدث قبل ظهور القمر الجديد في الأول من نوفمبر".

وتابع: "يمكننا أن نرى القمر يتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة وهو القمر الجديد تقريبا، والأهم من ذلك أننا نرى الهندسة الحرجة التي تشمل القمر والزهرة والمشتري، وليس هناك سوى عدة ساعات بينهما، ونتيجة لذلك يمكننا أن نرى زلزالا أعلى بقوة 6، وربما بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في غضون يومين تقريبا وسيكون ذلك في الثالث والرابع من نوفمبر تقريبا".

وأضاف: "لن أتفاجأ إذا وصل ذلك إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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