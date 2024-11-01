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مقتل نقيب بجيش الاحتلال متأثرا بإصابته في معارك غزة - أخبار كلمتك

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مقتل نقيب بجيش الاحتلال متأثرا بإصابته في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل نقيب بجيش الاحتلال متأثرا بإصابته في معارك غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:47 صباحاً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل نقيب في صفوفه بعد شهرين من إصابته في معارك قطاع غزة.

 شنت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، غارات على أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المرة الأولى منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى موجة من النزوح في عدة بلدات لبنانية.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بدءا من الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم رصد أعمدة الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة.

وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة

وشهدت منطقة برج البراجنة موجة نزوح كبيرة للسكان، كما أظهرت مقاطع مصورة نزوح عدد من العائلات في مخيم برج البراجنة بعد إطلاق تحذيرات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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