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تلاعبوا بمقابلة هاريس، ترامب يقاضي محطة فضائية - أخبار كلمتك

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تلاعبوا بمقابلة هاريس، ترامب يقاضي محطة فضائية - أخبار كلمتك

تلاعبوا بمقابلة هاريس، ترامب يقاضي محطة فضائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:22 صباحاً - رفع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب دعوى قضائية، الخميس، ضد قناة (سي بي إس) التلفزيونية الأمريكية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويطالب ترامب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد تم رفع القضية في محكمة في تكساس، مما يعتبر خطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاض محافظ. ومع ذلك، يعتبر احتمال النجاح في القضية ضعيفا نظرا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يمنح حماية قوية لحرية التعبير.

واندلعت الخلافات في أوائل أكتوبر حول مقابلة مع هاريس في البرنامج السياسي الشهير"60 دقيقة"، حيث تم سؤالها بشأن إسرائيل. 

وبثت (سي بي إس) مقطعين مختلفين من إجاباتها على مدار يومين متتاليين.

وأدى هذا إلى اتهام أنصار ترامب للقناة بتقديم هاريس بصورة أكثر إيجابية عمدًا. 

وطالب محامو ترامب لاحقا بإصدار النص الكامل للمقابلة، وهو ما رفضته (سي بي إس). 

كما رفضت القناة مزاعم التلاعب وأكدت أن تقسيم أجزاء من المقابلة أمر شائع لتناسب قيود وقت البرنامج.

وقال متحدث باسم شبكة سي بي إس نيوز لوكالة أكسيوس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن ادعاءات ترامب المتكررة ضد برنامج "60 دقيقة" كاذبة وأن المقابلة لم يتم التلاعب بها.

وأضاف المتحدث باسم البرنامج "لم يخف برنامج 60 دقيقة أي جزء من إجابة نائب الرئيس على السؤال المطروح"، معتبرا أن البرنامج "قدم المقابلة بشكل منصف لإعلام المشاهدين، وليس لتضليلهم".

ومنحت المحاكم الأمريكية تاريخيا وسائل الإعلام حرية تحريرية واسعة، خاصة منذ أن منح التعديل الأول في الدستور الأمريكي حماية لحرية الصحافة بشكل صريح. وأكدت (سي بي إس) أن قراراتها التحريرية هي جزء من حرية الصحافة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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