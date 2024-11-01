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البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي - أخبار كلمتك

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البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي - أخبار كلمتك

البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:51 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الخميس إن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش فرص خفض التصعيد الإقليمي مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي.

وجاء في بيان للوزارة أن أوستن «استعرض أيضًا الخطوات التي تتخذها إسرائيل والتي ينبغي أن تستمر في التحسن لتعزيز الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق التوصل لاتفاق لتحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار».

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه تم إحراز تقدم في فهم المتطلبات اللازمة للتنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون أساسًا لأي حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأضاف بلينكن: «من المهم التأكد من وجود فهم واضح من كل من لبنان وإسرائيل لما هو مطلوب بموجب القرار 1701 لضمان تنفيذه بفعالية».

كان بلينكن قد أكد الجمعة الماضي، أهمية العمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في لبنان، داعيًا إسرائيل إلى تجنب استهداف المدنيين، دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في لندن.

وقال بلينكن: «نشعر بأنه من الضروري للغاية التوصل إلى تسوية دبلوماسية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، من أجل تحقيق الأمن الحقيقي على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان».

وأكد أنه يجب «التوصل إلى التوافق الضروري للتطبيق الكامل لهذا القرار».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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