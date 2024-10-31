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المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى هجوما بالمسيرات على هدف حيوي للاحتلال - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى هجوما بالمسيرات على هدف حيوي للاحتلال - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى هجوما بالمسيرات على هدف حيوي للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، إنها هاجمت بـ المسيرات هدفًا حيويًّا جنوب الأراضي المحتلة هو السابع هذا اليوم.

 

جيش الاحتلال يعلن رصد مسيرة قادمة من لبنان

وكان  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن رصد مسيرة قادمة من لبنان، ويحاول التصدي لها.

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن سلاح الجو اعترض مسيرتين قادمتين من الشرق قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالصواريخ.

 

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وقال حزب الله اللبناني في بيانه: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الراس، واستهدفنا مستوطنة شوميرا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن 7 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ  حزب الله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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