لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

زيادة الحديث عن ضربة إيرانية لـ إسرائيل، وارتفاع أسعار النفط دولارين للبرميل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زيادة الحديث عن ضربة إيرانية لـ إسرائيل، وارتفاع أسعار النفط دولارين للبرميل - أخبار كلمتك

زيادة الحديث عن ضربة إيرانية لـ إسرائيل، وارتفاع أسعار النفط دولارين للبرميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:20 مساءً - قال مكتب المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، مساء اليوم الخميس، أن الرد على إسرائيل سيكون قاسيًا ومدمرًا.

 

مكتب المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بضربة قاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب قائد الثورة الإسلامية محمد محمدي كلبايكاني، قال على هامش مراسم تأبين الجنرال هاشم صفي الدين، أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني بمهاجمة عدد من النقاط في إيران عمل جبان، ورد طهران على هذا العدوان سيكون قاسيًّا ومهلكًا.

وأضاف رئيس مكتب المرشد الإيراني، أن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية كان مقتدرًا إذ منعت المقاتلات الإسرائيلية من دخول أجواء البلاد والأضرار الناجمة عن العدوان بسيطة.

 

معلومات أمريكية عن رد إيراني ضد إسرائيل

فى ذات السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى عن مصادر قولها، أن "معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية"، لافتًا إلى أن "طهران تستعد لمهاجمة تل أبيب من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة"، وفق زعم المصادر.

ورصدت تقارير اقتصادية تأثير الحديث المرتبط بالرد الإيرانى، على أسعار النفط في العالم، الأمر الذي تسبب فى ارتفاع أسعار بأكثر من دولارين للبرميل.

إسرائيل تتوعد إيران أمام مجلس الأمن: لن ترى إلا الرد القوي

هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يبحث اليوم رد إيران المحتمل

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق