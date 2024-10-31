لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2867 شهيدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2867 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2867 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن 2867 استشهدوا وأصيب 13 ألفا و47 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

ومنذ بدء الحرب على لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي يوجد بها مقرات لحزب الله اللبناني، مما تسبب في استشهاد عدد كبير من قادة الحزب.

txt

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، بنود حرجة تناقش بالغرف السرية قبل الإعلان رسميا

txt

وول ستريت تزعم: مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي لإنهاء الحرب على لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق