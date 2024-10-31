ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2867 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:03 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن 2867 استشهدوا وأصيب 13 ألفا و47 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

ومنذ بدء الحرب على لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي يوجد بها مقرات لحزب الله اللبناني، مما تسبب في استشهاد عدد كبير من قادة الحزب.

اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، بنود حرجة تناقش بالغرف السرية قبل الإعلان رسميا وول ستريت تزعم: مسودة اتفاق أمريكي إسرائيلي لإنهاء الحرب على لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.