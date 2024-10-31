تفاصيل لقاء وزيرالخارجية مع وزير الاتصالات الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "كريس باريومونسى" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندى على هامش زيارته إلى أوغندا اليوم 31 أكتوبر.

حيث أكد الوزير الأوغندى على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وأشار إلى وجود عدد من المجالات التى يمكن أن تستفيد منها أوغندا وأنهم يتطلعون للتعاون المشترك أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من قاعدة برمجاتية ومعلوماتية متطورة ووجود شركات متخصصة مصرية يمكنها أن تسهم فى بناء القدرات الأوغندية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

كما اعرب الوزير الأوغندي فى ختام اللقاء عن تطلعه للمشاركة فى معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة بدر عبد العاطى ووزير السياحة الأوغندى يبحثان تدشين برامج مشتركة للسياحة الأجنبية

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