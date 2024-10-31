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أكسيوس: إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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أكسيوس: إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

أكسيوس: إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ردا على الهجوم الأخير الذي شنته تل أبيب على طهران.

إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل خلال أيام 

وأكد الموقع الأمريكي في تقريره، أنه من المتوقع تنفيذ الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية.

وأوضح موقع أكسيوس، أن العديد من المسؤولين في إسرائيل، أكدوا  أن   الهدف من الهجوم الإيراني المتوقع تجنب أي هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران 

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إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران

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سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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