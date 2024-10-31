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آبي أحمد يستمر في أكاذيبه، إثيوبيا مستعدة لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه - أخبار كلمتك

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آبي أحمد يستمر في أكاذيبه، إثيوبيا مستعدة لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه - أخبار كلمتك

آبي أحمد يستمر في أكاذيبه، إثيوبيا مستعدة لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، استعداد بلاده لدعم مصر والسودان في حال تعرضهما لنقص في موارد المياه.

اكتمال سد النهضة 100% 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.

وفي مقابلة بالتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في إقليم بني شنقول، قال آبي أحمد: "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا بحسب زعمه.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل ليبلغ إجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن القيام بحجز 900 مليون متر مكعب يوميا منذ الأسبوع الماضي.

تشغيل توربينين بقدرة 400 ميجاوات

وقال آبي أحمد من مخاوف التمويل، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات.

واختتم حديثه بحجم المساحة التي تغطيها المياه بـ 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه إلى 130 مترًا.

وكان رئيس  لجنة التفاوض الاثيوبية سليشي بقلي قد أشار على حسابه عبر منصة إكس إلى انتهاء بلاده من بناء السد الخرساني، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وأنه تم تشغيل توربينين بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات مما يجعلها أكبر محطة مائية في أفريقيا.

ويأتي هذا الإعلان الإثيوبي دون الوصول لأي اتفاق مع مصر والسودان بعد أن انتهت آخر مفاوضات في أديس أبابا في ديسمبر الماضي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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