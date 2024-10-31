أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط - أخبار كلمتك

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - منذ أيام تعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق، وكان على متنه 13 شابا مصريا انطلقوا فى رحلة الموت من الشواطئ الليبية، وقتها كشفت السلطات الليبية عن تعرض المركب للغرق، وتم انتشال ناج وحيد، أطلع جهات التحقيق على تفاصيل رحلة الموت.

ظهور الناجى الوحيد من رحلة الموت في المتوسط 

اليوم ظهر الناجى الوحيد من بين 13 مصريا لقوا حتفهم غرقا فى المتوسط، ويدعى عبد الصمد الضبع (22 عاما) من مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

الناجى من مركب الهجرة عبد الصمد الضبع، كلمتك

وقالت أسرة الناجى الوحيد من غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى ليبيا: إن ابنهم تواصل معهم عقب الحادث مباشرة، وأخبرهم أنه بخير، وتمكن السلطات الليبية من إنقاذه، بعدما نجح في السباحة بالمياه حتى تم الوصول له فى عرض البحر.

اقرأ أيضا:

وأكد عبد الصمد الضبع، وفق تصريحات خاصة لموقع "العربية نت" السعودي، بأنه شاهد الموت بعينه بعد توقف المركب وغرقها وغرق كل من كانوا معه فى الرحلة، موضحا أن السلطات الليبية تتحفظ عليه حاليا، وذلك من أجل مساعدتهم في معرفة أسماء وهوية جثامين زملائه المتوفين خاصة بعد فقدان أي أوراق تثبت هويتهم، والحديث لأسرته.

غرق مركب هجرة غير شركة على متنها 13 مصريا 

وكانت مصادر ليبية، أوضحت أنه تم العثور على جثامين عدد من الغارقين في المركب المنكوب عند شاطئ منطقة "كمبوت" والتي تبعد 60 كيلومترا شرق طبرق، وهو المكان الذي غرق فيه المركب يوم الاثنين الماضي.

وبينت، أن الجثامين التي تم العثور عليها لم تكن بحوزتها أوراق شخصية، نظرا لتواجدها فى البحر لفترات طويلة، كما أنه لم يستدل على أي أسماء حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق