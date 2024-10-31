بدر عبد العاطى ووزير السياحة الأوغندى يبحثان تدشين برامج مشتركة للسياحة الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، على هامش زيارته لأوغندا، مع تيم بوتيم، وزير السياحة الأوغندي، حيث أعرب الوزير الأوغندى عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال السياحة وخصوصًا عن طريق الترويج المشترك للسياحة عبر تدشين برامج مشتركة تسمح بجلب السياحة الأجنبية من الخارج لزيارة عدد من الدول فى رحلة موحدة.

كما تطرق إلى رغبة جمهورية أوغندا فى الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة فى مجال السياحة على ضوء النشاط الموسع لمصر فى مجال السياحة وكونها دولة سياحية تاريخية، وتمتعها بالكوادر والخبرات فى هذا المجال، فضلا عن امكانية مساعدة الشركات السياحية المصرية فى نقل الخبرات لدعم الترويج للامكانيات السياحية الأوغندية.

ووجه الوزير الأوغندى الشكر لوزير الخارجية على المشاركة المتميزة لمصر فى معرض السياحة السنوي الأوغندى، متمنيًا مواصلة الدعم المشترك فى مجال السياحة بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

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