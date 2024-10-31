أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة - أخبار كلمتك

عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلي الجالية المصرية فى أوغندا خلال زيارته للعاصمة كمبالا فى 31 أكتوبر، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج والاطمئنان على أوضاعهم خلال زياراته الخارجية.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة على رعاية مصالح أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وأن السفارات والقنصليات المصرية تعمل كحلقة وصل بين المواطنين المصريين والجهات الوطنية الرسمية، وتقوم ببذل الجهود والمساعي من أجل تقديم كافة الخدمات لأبناء الجالية المصرية لتيسير أعمالهم وإقامتهم في الخارج، وتذليل أية عقبات تواجههم وتنفيذ متطلباتهم في أرض الوطن وفي مقدمتها المعاملات القنصلية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وعلى رأسها رقمنة المعاملات القنصلية، منوها الى الخطوات الجادة التى تم اتخاذها في هذا الاتجاه من أجل تيسير الخدمات القنصلية على المواطنين المصريين في الخارج. 

كما أشار إلى تكليفاته للسفارات المصرية بإيلاء أولوية قصوى للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية.

في ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية على التعرف على التحديات التي يواجهها أعضاء الجالية المصرية في أوغندا، والاستماع إلى أية مقترحات وأفكار من شأنها تعزيز التعاون بين السفارة وأبناء الجالية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لهم، ومشاركتهم في المبادرات التي تطرحها الدولة للمصريين في الخارج للاستفادة من التيسيرات والمميزات المطروحة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق