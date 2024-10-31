عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلي الجالية المصرية فى أوغندا خلال زيارته للعاصمة كمبالا فى 31 أكتوبر، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج والاطمئنان على أوضاعهم خلال زياراته الخارجية.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة على رعاية مصالح أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وأن السفارات والقنصليات المصرية تعمل كحلقة وصل بين المواطنين المصريين والجهات الوطنية الرسمية، وتقوم ببذل الجهود والمساعي من أجل تقديم كافة الخدمات لأبناء الجالية المصرية لتيسير أعمالهم وإقامتهم في الخارج، وتذليل أية عقبات تواجههم وتنفيذ متطلباتهم في أرض الوطن وفي مقدمتها المعاملات القنصلية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وعلى رأسها رقمنة المعاملات القنصلية، منوها الى الخطوات الجادة التى تم اتخاذها في هذا الاتجاه من أجل تيسير الخدمات القنصلية على المواطنين المصريين في الخارج.

كما أشار إلى تكليفاته للسفارات المصرية بإيلاء أولوية قصوى للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية.

في ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية على التعرف على التحديات التي يواجهها أعضاء الجالية المصرية في أوغندا، والاستماع إلى أية مقترحات وأفكار من شأنها تعزيز التعاون بين السفارة وأبناء الجالية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لهم، ومشاركتهم في المبادرات التي تطرحها الدولة للمصريين في الخارج للاستفادة من التيسيرات والمميزات المطروحة في هذا الشأن.

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