سارة خايفة على بيبي، زوجة نتنياهو تطلب توفير طائرتين «إف 35 لحمايته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين لحماية طائرة زوجها خشية قصفها فى الأجواء.

سارة نتنياهو تطلب طائرتين إف 35 لحماية طائرة نتنياهو

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن سارة نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين من طراز "إف-35" لطائرة رئيس الوزراء، خلال رحلته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لمصادر.

ووفق الصحيفة، بحث السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رونين جوفمان، هذا الطلب مع قائد سلاح الجو تومر بار، الذي رفضه.

وعقب استشهاد زعيم حزب الله، حسن نصر الله، كانت سارة نتنياهو قلقة من توجيه ضربة صاروخية لطائرة زوجها، وقدمت طلبًا جديدًا.

مقاتلات ترافق طائرة نتنياهو أثناء رحلته إلى نيويورك

وقال مكتب رئيس الوزراء إن هناك قلقًا من رغبة إيران أو حزب الله في الانتقام واستهداف طائرة نتنياهو، وجرت الموافقة على هذا الطلب، وكان من المقرر أن ترافق المقاتلات الطائرة.

ووفقًا للمصادر، قدّم مكتب رئيس الوزراء طلبًا إضافيًا إلى سلاح الجو؛ لالتقاط صورة للطائرة وهي محاطة بطائرات مقاتلة؛ لإظهار أنها محمية، ولكن سلاح الجو رفض وأصدر تعليمات للطائرات المقاتلة بالتحليق خلف الطائرة؛ حتى لا تكون مرئية للتصوير.

وأبلغ مكتب نتنياهو الصحافة بمرافقة طائرات “إف-35” للطائرة بسبب مخاوف من التهديد الصاروخي.

يشار إلى أن سارة نتنياهو، اعتادت الانغماس فى الأمور السياسية المتعلقة بدولة الاحتلال، وتحدثت تقارير عبرية عن ضغوط مارستها على زوجها المعروف بـ بيبي فى الأوساط السياسية بهدف إقالة وزير الدفاع جالانت، كما أنها متورطة فى قضايا الرشوة التى تلاحق زوجها.

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