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سارة خايفة على بيبي، زوجة نتنياهو تطلب توفير طائرتين «إف 35 لحمايته - أخبار كلمتك

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سارة خايفة على بيبي، زوجة نتنياهو تطلب توفير طائرتين «إف 35 لحمايته - أخبار كلمتك

سارة خايفة على بيبي، زوجة نتنياهو تطلب توفير طائرتين «إف 35 لحمايته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين لحماية طائرة زوجها خشية قصفها فى الأجواء.

سارة نتنياهو تطلب طائرتين إف 35 لحماية طائرة نتنياهو

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن سارة نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين من طراز "إف-35" لطائرة رئيس الوزراء، خلال رحلته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لمصادر.

 

ووفق الصحيفة، بحث السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رونين جوفمان، هذا الطلب مع قائد سلاح الجو تومر بار، الذي رفضه.

 

وعقب استشهاد زعيم حزب الله، حسن نصر الله، كانت سارة نتنياهو قلقة من توجيه ضربة صاروخية لطائرة زوجها، وقدمت طلبًا جديدًا.

مقاتلات ترافق طائرة نتنياهو أثناء رحلته إلى نيويورك

وقال مكتب رئيس الوزراء إن هناك قلقًا من رغبة إيران أو حزب الله في الانتقام واستهداف طائرة نتنياهو، وجرت الموافقة على هذا الطلب، وكان من المقرر أن ترافق المقاتلات الطائرة.

 

ووفقًا للمصادر، قدّم مكتب رئيس الوزراء طلبًا إضافيًا إلى سلاح الجو؛ لالتقاط صورة للطائرة وهي محاطة بطائرات مقاتلة؛ لإظهار أنها محمية، ولكن سلاح الجو رفض وأصدر تعليمات للطائرات المقاتلة بالتحليق خلف الطائرة؛ حتى لا تكون مرئية للتصوير.

 

وأبلغ مكتب نتنياهو الصحافة بمرافقة طائرات “إف-35” للطائرة بسبب مخاوف من التهديد الصاروخي.

يشار إلى أن سارة نتنياهو، اعتادت الانغماس فى الأمور السياسية المتعلقة بدولة الاحتلال، وتحدثت تقارير عبرية عن ضغوط مارستها على زوجها المعروف بـ بيبي فى الأوساط السياسية بهدف إقالة وزير الدفاع جالانت، كما أنها متورطة فى قضايا الرشوة التى تلاحق زوجها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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