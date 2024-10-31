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الحوثيون يستهدفون 202 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا - أخبار كلمتك

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الحوثيون يستهدفون 202 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون 202 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - أعلنت  جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني بلغت 202 وهو إنجاز مهم.

عمليات الحوثي في البحر الأحمر 

وقالت جماعة الحوثي في بيانها:" نقوي عمليات استهداف السفن المرتبطة بالعدو ونلاحقها في المسارات الجديدة التي تهرب إليها".

هجمات الحوثيين على إسرائيل 

وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي باليمن، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2.

وقال المتحدث باسم الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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