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الثاني خلال 24 ساعة، جيش الاحتلال يشن هجوما على حمص بسوريا - أخبار كلمتك

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الثاني خلال 24 ساعة، جيش الاحتلال يشن هجوما على حمص بسوريا - أخبار كلمتك

الثاني خلال 24 ساعة، جيش الاحتلال يشن هجوما على حمص بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - أكدت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أنه تم سماع دوي انفجارات جديدة في القصير بريف حمص في سوريا.

غارات إسرائيلية تستهدف مخزنا بمنطقة القصير

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخزنا بمنطقة القصير في ريف حمص الجنوبي، فيما لا تزال الانفجارات تسمع في القصير بسبب استمرار انفجار الذخيرة في الموقع المستهدف.

وفي السياق ذاته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

هجوم إسرائيلي على سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال التلفزيون السوري، إن هناك عدوانا إسرائيليا على منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على سوريا منذ أحداث 2011، يستهدف بها قدرات الجيش السوري ومطار دمشق.

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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا

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جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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