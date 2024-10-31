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مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمال غزة مروع - أخبار كلمتك

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مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمال غزة مروع - أخبار كلمتك

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي شمال غزة مروع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس:" ندين الهجوم على مستشفى كمال عدوان، صباح اليوم، والذي أدى لإصابة بعض أفراد طاقمه".

الوضع الصحي في غزة خطير 

وأضاف تيدروس أدهانوم:" أن الوضع الصحي شمال غزة مروع وندعو الجميع لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في  قطاع غزة، لليوم الـ391 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.

عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة

لليوم الـ27 على التوالي، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي مجازره شمالي قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وسط  حصارٍ وتجويع إسرائيليين، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وبحسب موقع الميادين إنّ "جيش" الاحتلال قصف مخزن الأدوية المتبقي في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

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أستاذ علاقات دولية: لا توجد مؤشرات بوقف الحرب على غزة ولبنان

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جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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